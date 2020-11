Helicóptero que trasladaba corazón para trasplante se estrella; lo recuperan pero a doctor se le cae

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Un helicóptero que transportaba un corazón para una cirugía de trasplante se estrelló en el helipuerto del Hospital Keck de la USC, en California (EUA). El órgano fue recuperado, pero no era el único accidente por el que pasaría ese día.

El accidente se registró cerca de las 15:00 horas del viernes, cuando el helicóptero ambulancia Agusta A109S Grand se disponía a aterrizar en el centro médico.

Thanks to an eyewitness for this video of a helicopter before it made a hard crash landing on the roof of Keck Hospital of USC. LAFD says the pilot suffered minor injuries. Two passengers were treated & released on scene. @KNX1070 pic.twitter.com/247wxrXiXE — Margaret Carrero (@KNXmargaret) November 7, 2020

Las imágenes de video muestran al helicóptero volcado de costado, rodeado por lo que parece ser un líquido, con la cola colgando sobre el borde del helipuerto.

JUST IN: A helicopter transporting a donor heart from San Diego's Sharp Grossmont Hospital crashed Friday afternoon on the Keck Hospital of USC helipad. https://t.co/EV1BUvxLiQ pic.twitter.com/7i1EQP4yDb — FOX 5 San Diego (@fox5sandiego) November 7, 2020

Helicopter crash on top of Keck Hospital at USC medical center. 3 people on board: one pilot, and possibly two doctors. May have been transporting a heart for transplant. Unclear what happened on landing. Pilot is OK, status of two others unknown @CBSLA @KCBSKCALDesk pic.twitter.com/eSqtw0IYAw — Desmond Shaw (@RoadSageLA) November 6, 2020

Un miembro de la tripulación recupera milagrosamente el corazón de la aeronave, antes de entregárselo a un profesional médico que se marcha rápidamente para llevarlo a la cirugía. Sin embargo, el médico tropieza contra una placa de metal y deja caer al suelo el contenedor en el que se transportaba el corazón donado.

no effin way ?????? heart survives a crash and they hand it to the clumsiest medic in Los Angeles WHOOPS butterfingers oh goodness pic.twitter.com/GVcSIrNdsY — Expert Voices PhD ?? Lodge Group Official (@wash_cloth) November 8, 2020

Sus compañeros y personas presentes se percatan del incidente y se acercan a auxiliarlo y recuperar el corazón.

Funcionarios del hospital confirmaron que el corazón llegó sano y salvo y que el paciente se estaba sometiendo al trasplante.

Además se informó que las tres personas que iban a bordo del helicóptero no necesitaron ayuda para salir de la aeronave. El piloto sufrió heridas leves en el incidente.