Desarman a Fauci: Doctor de Harvard puntualiza por qué niños no deben ser obligados a usar cubrebocas

A pesar de haber sido exhibido en una serie de correos en las que tiene una postura contraria a lo que públicamente declara, el doctor Anthony Fauci, asesor médico de la Casa Blanca y principal responsable del combate a la pandemia en Estados Unidos, insiste en que las clases presenciales no deben aprobarse, y promueve una política que obliga a menores de edad a utilizar el cubrebocas todo el tiempo; misma que extiende a adultos ya vacunados.

Recientemente el Dr. Fauci declaró en una entrevista que los niños mayores a dos años que no han sido vacunados deben portar un cubrebocas o mascarilla "sin duda".

FAUCI: "Unvaccinated children of the certain age greater than two years old should be wearing masks. No doubt about that." pic.twitter.com/voxhoy2Rw8

Sin embargo, el profesor de la Escuela de Medicina de Harvard, Martin Kulldorff respondió a través de sus redes sociales ante las declaraciones de Fauci.

Kulldorf, quien es además de docente, bioestadista y epidemiólogo en la División de Farmacoepidemiología y Farmacoeconomía del Brigham and Women's Hospital, enlistó tres puntos por los que la medida del cubrebocas obligatorio en niños no es recomendada.

Triple stumble by Fauci

1. No scientific evidence that masking children is effective

2. Even if effective, children have low disease risk, minuscule mortality risk and do not transmit much

3. For the rare transmission, adults should get vaccinated; not demand masks on children https://t.co/myLctCxX3H