Maestra crea traje especial contra COVID-19 para poder abrazar a sus alumnos

BRASIL.- Dos de las cosas que la pandemia del COVID-19 nos ha enseñado es que jamás demos nada por hecho y que nunca volveremos a dejar pasar los abrazos a nuestros seres queridos, fue así que por esas dos razones, una maestra brasileña decidió crear un traje especial contra el coronavirus para poder abrazar de nuevo a sus alumnos.

La maestra no toleraba pasar un día más sin ver a sus pequeños alumnos, por lo que puso manos en marcha para poder darle solución a su problema.

De acuerdo con fuentes cercanas, la docente consiguió un impermeable, guantes y cubrebocas para poder bloquear toda manera de transmisión de COVID-19.

Con esta sencilla creación decidió ir a la casa de cada uno de sus alumnos para volver a abrazarlos como solía hacerlo antes de la contingencia sanitaria.

La mujer brasileña también protegió a sus estudiantes de la misma manera y se enfrascó en emotivos abrazos que hicieron sentir al coronavirus como un enemigo que se puede vencer.

A teacher in Brazil found a creative way to be there for kids during the coronavirus pandemic. She uses "hug kits" with protective clothing and face masks to safely embrace her students. pic.twitter.com/I8KOEfo4ws