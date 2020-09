Distancia social durante el sexo, el consejo de la titular de Salud de Canadá

Canadá.-La Dra. Theresa Tam, quien funge como directora del departamento de salud pública de Canadá, lanzó una declaración pública durante el pasado miércoles sobre cómo mantenerse a salvo del virus cuando se tienen relaciones sexuales.

La doctora Tam aconseja que primero que nada se debe establecer una relación de confianza, así como también, se los involucrados también deben considerar el uso de una máscara que cubra la nariz y la boca.

Aunado a lo anterior mencionado, también se debe evitar el sexo si alguna de las personas tiene síntomas de COVID-19, dice la declaración, finalmente, también es importante "limitar el uso de alcohol y otras sustancias para que usted y su pareja puedan tomar decisiones seguras".

Pese a que aclaró que el riesgo de contagio a través del semen o los fluidos vaginales es bajo, reiteró que es muy aconsejable el uso del condón para evitar contagios de enfermedades de transmisión sexual.

En Canadá se han visto más de 129.000 casos positivos de COVID-19, situación que lamentablemente derivó en 9.135 muertes, esto de acuerdo con la Agencia de Salud Pública de Canadá.

