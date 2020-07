Disneyland París reabre con fe en el futuro

París.- Las puertas de Disneyland París reabrieron este miércoles, tras más de tres meses de cierre a causa de la pandemia, con importantes medidas de seguridad para dar confianza a los visitantes, a quienes los organizadores esperan devolver la magia del parque de atracciones más visitado de Europa.

"Estamos sintiendo una emoción similar a la que tuvimos en abril de 1992 cuando se abrió el parque", afirma a Efe el vicepresidente de Ventas y Distribución, Javier Moreno.

La presidenta de Disneyland París, Natacha Rafalski, dio el banderazo de salida a la reapertura en una ceremonia festiva con música y un pequeño espectáculo, con el que se dio la bienvenida a los primeros visitantes, entusiastas, acogidos por los aplausos del personal dispuesto en un pasillo de honor a lo largo de toda la avenida principal del parque.

Las atracciones y los célebres personajes creados tras la Primera Guerra Mundial por Walt Disney -él mismo superviviente de la llamada gripe española- recibieron a familias y pequeños en condiciones excepcionales.

Hands up who´s missed Disneyland Paris! ?? Time to discover the first official glimpses of the Parks reopening... ?? #TimeForMagic pic.twitter.com/u0qmF850d6