Disfrutan visitantes Isla del Padre donde los regios acostumbran vacacionar

El estado de Texas permitió el viernes la reapertura de algunos negocios en medio de la pandemia de coronavirus, y mientras algunos realizaban largas filas para ingresar los centros comerciales, otros lo hacían para ingresar a la Isla del Padre.

En redes sociales publicaron imágenes donde se puede ver las filas de vehículos en el puente Queen Isabella, que une a Puerto Isabel con la Isla del Padre.

Malls opened in South Texas after weeks of being closed. Dozens waited in line before the mall even opened. Masks are NOT required but social distancing is @LaPlazaMall @CityofMcAllen #mcallen #COVID__19 pic.twitter.com/1GSKwhBoJy