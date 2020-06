Diputado italiano lanza insultos en la Cámara y lo sacan cargado

Roma.- El diputado italiano Vittorio Sgarbi fue hoy expulsado de la Cámara de los Diputados por proferir insultos desde su escaño durante un debate y, al negarse a abandonar el hemiciclo, fue sacado cargado por cuatro funcionarios.

Los hechos ocurrieron poco antes de que se aprobara el Decreto Justicia, un paquete de reformas jurídicas. Durante el debate, Sgarbi, en el Grupo Mixto con su partido centrista "Noi con l'Italia", interrumpió a gritos la intervención del diputado Michele Bordo, del Partido Demócrata, una de las formaciones de la coalición del Gobierno, lanzando insultos desde su escaño.

Al escucharle, la vicepresidenta de la Cámara, María Carfagna, que moderaba la sesión, le pidió que abandonara el aula.

Sin embargo, el diputado se negó y por eso tuvo que ser sacado cargado, agarrado por brazos y piernas, por cuatro funcionarios, mientras desde las bancadas otros legisladores gritaban "Payaso" y "Vergüenza".

Beautifully cringy scenes from the Italian parliament who had a blast today when Vittorio Sgarbi was forcefully dragged out.

Social distancing, who is she? We don´t know her! ???? pic.twitter.com/0NxCIb9tbH