VIDEOS: Momento en que disparan a mujer que murió durante asalto al Capitolio

Washington, D.C.- Los inquietantes videos que son difundidos en las redes sociales muestran el momento en que la veterana de la Fuerza Aérea de los EUA y partidaria del presidente Donald Trump, Ashli Babbitt, recibió un disparo mortal cuando manifestantes irrumpieron violentamente en el Capitolio la tarde del miércoles.

Babbitt, de 35 años, se encontraba entre los seguidores de Trump que dominaron a la policía y violaron el Capitolio de los Estados Unidos en un intento de interrumpir la certificación de las elecciones presidenciales de 2020 a favor de Joe Biden.

En las imágenes del video muestran a partidarios de Trump rompiendo ventanas para tratar de tumbar una puerta que fue bloqueada por los oficiales con muebles.

Trump Supporter Gets Shot And Murdered The US State Capitol! #BREAKING #dcshooting #killing #CapitolBuilding #capitolbreach pic.twitter.com/ueyVW4hpI2