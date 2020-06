Difunde NASA fotografías del Sol tomadas durante 10 años

Estados Unidos.- La NASA difundió en redes sociales un video con 425 millones de fotografías de alta resolución del Sol, las cuales fueron captadas durante 10 años.

Las imágenes fueron tomadas por el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA (SDO), que observa al astro desde hace más de una década desde su órbita en el espacio alrededor de la Tierra.

Dicho material ha permitido que los científicos descubran como influye la estrella en el sistema solar.

La NASA explicó que el video, con duración de más de una hora, muestra el aumento y la caída de la actividad que forma parte del ciclo solar de 11 años, también se muestran otros eventos que ocurren en o cerca, como planetas en tránsito y erupciones solares.

La música que acompaña el video fue compuesta por Lars Leonhard y se titula "Solar Observer".

In its 10 years observing the Sun, our Solar Dynamics Observatory satellite has gathered over 425 million high-resolution images of our star. We´ve put together a time lapse showcasing this decade of observation. Watch the full-length video in 4K: https://t.co/teJT2PkXQQ pic.twitter.com/dUZB4zVWOe