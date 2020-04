Detienen a mujer por golpear, morder y lanzar gas pimienta a policías

Argentina.- Al ser sorprendida violando la cuarentena aplicada por el gobierno de Argentina, sin ningún tipo de protección facial, una mujer de 29 años mordió, rasguñó y atacó con gas pimienta a los policías que la interceptaron.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado martes en la ciudad de Villa Ballester y todo quedó registrado por un video que filmó uno de los oficiales.

En las imágenes se aprecia a dos policías siguiendo a la fémina, la cual lograron interceptar, pidiéndole después que se identificara.

La mujer, visiblemente molesta, negó a hacerlo afirmando que: "No es un estado de sitio, no me podés tocar, un decreto no está por encima de la Constitución".

Ante la reacción, los policías le dijeron que estaba quebrando la ley; sin embargo, ella afirmaba que los oficiales violaban "el artículo 14, 18 y 19 de la Constitución Nacional".

"¿Qué Constitución? Estamos en una pandemia", contestó visiblemente molesto el oficial.

Tras una discusión de varios minutos, el policía se colocó delante de la mujer. Ella, buscando defenderse, sacó entre sus pertenencias gas pimienta y lo atacó directo a los ojos.

Otros dos elementos siguieron a la molesta dama, quien los terminó mordiendo y rasguñando, aunque finalmente pudieron detenerla.

Tras los hechos, la mujer fue arrestada y llevada a la Comisaría 2da de San Martín, siendo imputada por resistencia a la autoridad, lesiones e infracción al artículo 205 (violación de la cuarentena).

(Con información de Crónica Televisión)