Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's será virtual

El alcalde de Nueva York Bill de Blasio y Macy's, la compañía de grandes almacenes confirmaron que el evento se reducirá drásticamente en tamaño, abandonará la tradicional Ruta de 2.5 millas y empleará cinco vehículos especiales para anclar los globos de personajes gigantes característicos.

