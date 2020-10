Buscará Eslovaquia hacer pruebas COVID-19 a toda la población

ESLOVAQUIA.- El primer ministro de Eslovaquia, Igor Matovic, ha desvelado este sábado un plan para realizar pruebas rápidas de covid a toda la población del país centroeuropeo, excepto los menores de diez años.

Eslovaquia tiene 269 contagios acumulados en los últimos catorce días sobre 100.000 habitantes, y ha registrado un total de 26.300 casos desde el inicio de la pandemia, en la que han fallecido 71 personas.

El consejo de ministros se reunirá mañana, domingo, en una sesión extraordinaria para acordar los detalles y si se tratará de un test voluntario u obligatorio, aunque en cualquier caso será gratuito, avanzó el líder de la formación populista y conservadora Gente Corriente (OLaNO).

"Tememos que hay personas que no creen en el coronavirus, y aunque llevan la mascarilla, no aceptan el cierre de restaurantes y otras medidas. Son los más peligrosos, porque aunque tengan síntomas, no van al médico", señaló el jefe del Gobierno en una comparecencia transmitida por el canal privado TA3.