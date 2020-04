Descubren supernova cuya magnitud eclipsa a todas las demás

Una supernova al menos dos veces más brillante con más energía y seguramente mucho más masiva que cualquier otra encontrada ha sido identificada por un equipo internacional de astrónomos, según un estudio que publica hoy Nature Astronomy.

A superlative supernova: SN2016aps is the most energetic supernova registered, emitting the most light, and possibly from the highest mass star seen to go bang. Nicholl et al.: https://t.co/xxbcGeUlR6 pic.twitter.com/jWGeJ6xDv7