Reintroducen a 11 Demonios de Tasmania en Australia

Sídney (Australia).- Un grupo ecologista ha liberado más de 25 demonios de Tasmania en Australia continental a través de un proyecto que busca reintroducir este animal en una zona en la que habitó hace 3.000 años.

La oenegé Aussie Ark pretende salvar a este emblemático animal, que en la actualidad habita en la isla australiana de Tasmania y cuya población ha sido diezmada por un tumor facial, y restablecer el ecosistema amenazado por especies invasoras.

"La liberación de los demonios es la primera de muchas. Estamos hablando de algo monumental, una verdadera marca en la historia: el retorno de los demonios al territorio continental", dijo el conservacionista Tim Faulkner, gerente general de Aussie Ark en un vídeo divulgado este lunes en las redes sociales.

Tasmanian Devils are making a comeback with the help of some friends! Friends of @wildark, @ChrisHemsworth and @Elsapataky_ helped reintroduce 11 devils to the wild Sept. 10. @Aussie_ark is monitoring the devils and all seem to be doing well. #DevilComeback #RewildAustralia. . pic.twitter.com/Uck8P30DRR