¡De película! Asalto a un banco causa terror en una ciudad de Brasil; criminales logran huir

Brasil.- Un grupo de 30 hombres encapuchados y fuertemente armados sembraron terror en la madrugada de este martes durante el asalto a un banco en Criciúma, una ciudad en el sur de Brasil, donde los ladrones tomaron rehenes, bloquearon las vías, incendiaron vehículos y dispararon durante cerca de dos horas.

De acuerdo con la Policía, los hechos ocurrieron pasada la media noche cuando la ciudad se vio completamente bloqueada por la acción de los criminales, que invadieron a punta de bala el centro de Criciúma, una ciudad de unos 200.000 habitantes, para asaltar una agencia del Banco de Brasil.

Los asaltantes atacaron el batallón de Policía, tomaron como rehenes a varios funcionarios que se encontraban a esa hora pintando franjas de seguridad en las calles y pusieron barricadas para impedir el paso de las autoridades mientras robaban el banco.

Un camión que se desplazaba a esa hora por un túnel de la ciudad también fue incendiado pero los bomberos lograron contener las llamas.

Hasta el momento, se desconoce el monto total del robo, parte del cual fue tirado a las calles por los asaltantes para entretener a las autoridades mientras emprendían la huida.

No obstante se estima que se trata de una cuantía "elevada", por la cantidad de fajas de dinero que las autoridades pudieron observar en la parte trasera de una camioneta.

La acción fue calificada por las autoridades como "extremadamente violenta" y durante la misma el alcalde de la ciudad, Celsio Salvaro, tuvo que pedir calma a los habitantes que transmitían su temor por las redes sociales.

Basicamente as pessoas estão no centro de Criciúma catando o dinheiro que caiu no chão!! Inacreditável!!!!! ???????? pic.twitter.com/ZVglH4Wmhj