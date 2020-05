Cura usa pistola de juguete para bendecir a los feligreses

Estados Unidos.- Timothy Pelc, sacerdote de Detroit, Estados Unidos, causó furor en las redes sociales al aparecer con una pistola de juguete con la que dispara agua bendita a todos los fieles que se acercan desde sus autos.

En las fotos del sacerdote se pudo observar cómo se las ingenio, pues con guantes, la Biblia en mano, cubrebocas y una careta de plástico, se queda parado en los escalones de la parroquia para rociar con una pistola agua bendita, esta sobre las canastas que los fieles acercan desde sus autos.

En redes las imágenes han inspirado cientos de memes, pero hay quienes aplauden la iniciativa del sacerdote de 70 años de edad.

El sacerdote, que lleva en la parroquia 30 años, expresó al medio estadounidense Buzzfeed News que hasta el momento no ha recibido alguna queja por parte del Vaticano sobre las fotos que se hicieron virales.

A Priest giving social distance blessings with a squirt pistol and what, I'm assuming, is Holy water. 2020 folks. pic.twitter.com/iDnYs33hs9