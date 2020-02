Cuentas oficiales de Facebook en Twitter e Instagram son hackeadas

Las cuentas oficiales que tiene Facebook en Twitter e Instagram han sido tomadas por piratas informáticos para anunciar sus "servicios de seguridad" cibernética en varias publicaciones.

El ataque fue confirmado este viernes por Twitter. Un portavoz indicó que la compañía había "bloqueado las cuentas comprometidas" y ahora "está trabajando estrechamente con nuestros socios en Facebook para restaurarlas".

"Hola, nosotros somos OurMine. Bueno, incluso Facebook es 'hackeable' pero al menos su seguridad es mejor que Twitter. Para mejorar la seguridad de sus cuentas, contáctennos", fue el mensaje que los piratas publicaron, seguido de sus correos electrónicos y su oferta de "servicios de seguridad".

Esto fue realizado por OurMine, un equipo de piratas informáticos que el mes pasado vulneró las cuentas de los 15 equipos de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés). Anteriormente habían secuestrado las cuentas que tiene Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, en Pinterest y Twitter.

(Con información de RT)

Facebook and Messenger accounts on Twitter both hacked ... ouch! pic.twitter.com/YHHk44jg7p — Matt Navarra (@MattNavarra) February 7, 2020