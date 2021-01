Cuenta de Trump en Twitter podría ser cerrada por la red social

La red social Twitter advirtió al Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump con cerrarle su cuenta tras emitir twitts en los que espresa su sentir acerca de las manifestaciones que se presentaron en el capitolio esta tarde.

As a result of the unprecedented and ongoing violent situation in Washington, D.C., we have required the removal of three @realDonaldTrump Tweets that were posted earlier today for repeated and severe violations of our Civic Integrity policy. https://t.co/k6OkjNG3bM

A través de la cuenta de seguridad de la compañía, se informó que la cuenta del mandatario estará bloqueada durante las próximas doce horas, pero de seguir infringiendo las reglas esta podría ser suspendida definitivamente.

No es la primera vez que la cuenta de Donald Trump tiene este tipo de restricciones, desde el inicio de su mandato, Trump ha tenido una guerra directa con la compañía por lo que el ha llamado "intentos de censura"

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!