Crucero con 7,000 personas quedó en cuarentena en Italia por posible caso coronavirus

Unos seis mil pasajeros fueron mantenidas hoy a bordo de un crucero italiano mientras se realizan pruebas a una pareja de chinos sospechosa de estar contagiados por coronavirus, informa la empresa Costa Crociere.

El matrimonio, originario de Macao, región autónoma de la costa sur de China, llegó el 25 de enero a la Costa Smeralda, en el puerto de Savona, y en los últimos días padecieron fiebre además de dificultades respiratorios.

Hasta la nave se ha trasladado un equipo del hospital Spallanzani de Roma, que ha realizado las pruebas a la mujer y ha regresado al centro para analizarlos y dar un resultado lo antes posible.

"Estamos esperando saber el resultado de los controles aún en curso, pero todo lo que había que hacer se ha hecho", afirmó el director marítimo Lazio Vincenzo Leone al canal italiano TgCom24.

