Critican en redes a mexicanos por asistir a un mitin de Donald Trump

Los propietarios de un restaurante mexicano en Tucson fueron criticados por acudir a un mitin del presidente Donald Trump la semana pasada en Phoenix.

The Arizona Daily Star informó que un grupo de Facebook publicó una imagen del mitin del 19 de febrero que mostraba a Betty Rivas, copropietaria de Sammy's Mexican Grill, de pie detrás de Trump, con un sombrero de vaquero color rojo con el lema "Latinos Love Trump".

El periódico dice que la publicación atrajo más de 230 comentarios sobre el restaurante al norte de Tucson, casi todos negativos.

El copropietario de Sammy, Jorge Rivas, dijo que algunas personas también publicaron "cosas muy feas" en las redes sociales, incluidas reseñas del restaurante en Yelp y Google.

Rivas y su esposa publicaron un video en Facebook el jueves defendiendo sus derechos como "ciudadanos estadounidenses naturalizados" para votar, apoyar y reunirse con quien quieran.

"Solo porque somos latinos, no significa que tengamos que sentirnos como cualquier otro latino en este país", dijo Rivas en el video. "Somos individuos y sentimos que tenemos el derecho constitucional de reunirnos y apoyar a quien queramos".

Jorge Rivas dijo que los ataques han tenido poco o ningún impacto en su negocio, que él y su esposa abrieron en 1996.

Las personas que publicaron comentarios negativos "solo están perdiendo el tiempo", dijo Rivas al Daily Star. "No van a lograr su objetivo de sacarnos del negocio".

El domingo, Trump envió un tuit de apoyo al restaurante, aunque se equivocó de dirección: "La comida es GENIAL en Sammy´s Mexican Grill en Phoenix, Arizona".

"Felicitaciones a Betty & Jorge Rivas por hacer un trabajo tan maravilloso. Haré todo lo posible por hacer una escala la próxima vez que esté en Phoenix", agregó el mandatario en la red social.

