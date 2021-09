¡Histórico! Entra en vigor la Criptomoneda, así funcionará

El Salvador se convirtió ayer en la primera nación del mundo en utilizar el bitcoin como una moneda de curso legal, un hecho histórico que pone al país centroamericano en la mira de promotores y detractores nacionales y globales de ese activo digital.

La apuesta del presidente Nayib Bukele es "convencer" al país de adoptar el bitcoin como moneda de pago, pero no la tiene fácil pues dos de cada tres salvadoreños están en contra de la Ley Bitcoin y un 70% de la población preferiría seguir usando el dólar estadounidense.

La andanza del bitcoin en El Salvador inició cuesta arriba: el gobierno de Bukele instaló decenas de cajeros Chivo para convertir dólares en bitcoines, pero en las primeras horas de su aplicación la billetera electrónica llamada Chivo no funcionó.

"Por unos momentos no funcionará @chivowallet, la hemos desconectado mientras aumentamos la capacidad de los servidores de captación de imágenes. Los problemas de instalación que tuvieron algunas personas fueron por esa razón", publicó el presidente Bukele en su cuenta oficial de Twitter. Aseguró que "preferimos corregirlo antes de volver a conectarla".

El gobierno ha prometido instalar más de 200 cajeros Chivo y 50 puntos de atención de bitcoin para explicar a los ciudadanos el funcionamiento de este novedosos sistema de pago. Además, proveedores privados podrán ofrecer servicios y hacer operaciones con la criptomoneda.

Al menos tres cadenas internacionales de comida rápida ya están aceptando pagos con la app Chivo Wallet.

Para garantizar la implementación del bitcoin el Congreso unicameral, controlado por el partido Nuevas Ideas del presidente Bukele, aprobó un fideicomiso de $150 millones de dólares, que se usará para otorgar un bono de $30 dólares a los salvadoreños para incentivar su uso y el de la app o billetera electrónica Chivo.

Bukele dice que con Chivo los salvadoreños podrán aceptar pagos en bitcoin o en dólares, recibir dinero de familiares o amigos y enviar o recibir remesas sin pagar comisiones.

La mayoría de los comerciantes y ciudadanos salvadoreños desconocen cómo funciona exactamente el nuevo sistema de uso y pagos con bitcoines, y se han acercado para pedir información.

En Santa Tecla, unos 10 kilómetros al oeste de la capital, se instaló uno de los centros informativos donde jóvenes atienden a las personas que llegan para bajar la aplicación electrónica.

Otros jóvenes, a favor del uso del bitcoin, explican por qué dan su aval.

"Me están comentando que tienen problemas con la aplicación, por eso no he podido acceder", dijo Denis Rivera, quien junto a una amiga y sentados en una banca, buscaban cómo bajar la Chivo Wallet a sus teléfonos móviles.