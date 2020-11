Desarrollan vacuna contra el VIH que tiene un 89% de eficacia; se aplica cada dos meses

Los Ángeles.- Luego de encontrar que una vacuna experimental funcionaba mejor que las píldoras diarias para evitar contagios de VIH en mujeres, investigadores pusieron pausa a un estudio científico. Se trata de una vacuna que se aplica cada dos meses y tiene mayor efectividad que las citadas píldoras.

En el caso de África, este descubrimiento supone una gran noticia debido a que ahí las mujeres tienen pocas opciones para protegerse ante este tipo de infecciones de transmisión sexual, incluso, fue allá donde se realizó el estudio.

Los resultados son parecidos a los anunciados hace unos meses de un estudio similar que prueba las inyecciones contra las píldoras diarias en hombres homosexuales.

Long-acting cabotegravir is shown to be safe and superior to FTC/TDF for PrEP among cisgender women in sub-Saharan Africa.



