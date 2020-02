Crean la 'Tusa Feminista' y rompe las redes

La 'Tusa Feminista', se comenzó a viralizar después de que un colectivo de mujeres en Nicaragua reescribiera la letra de la versión original.

Interpretada por Karol G y Nicki Minaj, 'Tusa' es una de las canciones con más reproducciones en YouTube.

Por lo que, varias mujeres pertenecientes al colectivo EnRedadas decidieron retomar las partes positivas de la famosa canción para reescribirla.

"Ella se cura con cumbia y el toxiamor pa' la tumba", dice una de las intérpretes.

El objetivo de la canción, es cuestionar y desmitificar las antiguas enseñanzas del amor.

El tema surgió en marco de la campaña "No soy yo, es tu violencia", que busca prevenir la violencia, así como romper los estigmas en los que son juzgadas las mujeres.

Incluso en la canción se puede escuchar lo siguiente: "Se que soy fuerte, valiente y que puedo estar sin vos, porque me amo, me respeto y ya no tengo miedo."









Hasta el momento el video tiene más 12.000 reproducciones.