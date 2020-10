Tienen estudiantes fiestas donde solo aceptan a quien de positivo a COVID-19

Reino Unido.- Estudiantes universitarios están organizando fiestas de 'Covid positivo' en un intento desesperado por salvar sus vidas sociales en medio de estrictas medidas de cierre en los planteles educativos.

Según el testimonio de estudiantes de primer año de la Universidad de Manchester y la Universidad de Northumbria los estudiantes confinados en sus residencias están organizando fiestas las 24 horas, ya que permanecen bajo estrictas restricciones.

Mientras tanto, la Universidad de Exeter confirmó hoy que varios estudiantes habían sido enviados a casa por violar las pautas de Covid.

Un estudiante de la Universidad de Northumbria también le dijo a The Guardian que las fiestas todavía abundaban en los pasillos.

Apenas el viernes pasado se registró hizo pública una fiesta privada en un domicilio luego de que alguien llamara a la policía para detener una riña, según los informes policiales, en el lugar había unos 20 estudiantes.

