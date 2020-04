COVID-19: síndrome inflamatorio afecta a niños en Europa

Días atrás, la Sociedad de Cuidados Intensivos Pediátricos británica alertó a los médicos que en las últimas tres semanas se ha visto un incremento en el número de niños con "un estado inflamatorio multisistémico que requiere cuidado intensivo" en diversos lugares del país. La sociedad dijo que hay un "temor creciente" de que se trate de un síndrome vInculado con el COVID-19 o bien de una enfermedad distinta y aún no identificada.

Rising no of cases presenting to #PedsICU with multi-system hyperinflammatory state, overlapping features of toxic shock syndrome & atypical Kawasaki disease, bloods consistent with severe #COVID19 - seen in both #SARSCoV2 PCR +ve AND -ve



