Covid-19: Polémica por fotos de cadáveres apilados y almacenados en hospital de Detroit

Un hospital de Detroit está tan abrumado con pacientes muertos por coronavirus que está escondiendo los cuerpos uno encima del otro en habitaciones vacías de la clínica o armario, e incluso uno aparece uno sentado en una silla en un cuarto tipo hotel generalmente reservada para estudios del sueño, según se ve el las perturbadoras fotos.

"Todo lo que sé es que nos quedamos sin camas para mantener a nuestros pacientes, así que no podíamos utilizar ninguna para los cuerpos", dijo a un trabajador de la sala de emergencias en el Hospital Sinai-Grace - Detroit Medical Center, que obtuvo las imágenes, según al reportero de la red Marshall Cohen en Twitter.

THREAD: This is the true human cost of #COVID that you don't see on TV very often. CNN obtained photos from ER staff at a Detroit hospital, showing bodies pilled up in vacant spaces because the morgue was full. Nearly 1,500 people have died in Michigan, and 23,000 nationwide. pic.twitter.com/zqzkv1sZAB