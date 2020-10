Exconsejera de Trump, Kellyanne Conway también da positivo a COVID-19

ESTADOS UNIDOS.- Hoy por la noche, Kellyanne Conway, exconsejera del presidente de Estados Unidos Donald Trump confirmó que ha dado positivo a la prueba del COVID-19.

Fue a través de su cuenta de Twitter que Conway informó que ha presentado síntomas leves como tos, sin embargo, preciso que se encuentra bien de salud y comenzará un proceso de cuarentena.

Tonight I tested positive for COVID-19. My symptoms are mild (light cough) and I´m feeling fine. I have begun a quarantine process in consultation with physicians.



As always, my heart is with everyone affected by this global pandemic. ??