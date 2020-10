Los Biden dan negativo en la prueba de COVID-19

Nueva York.- El candidato demócrata a la Presidencia de EE.UU., Joe Biden, mantendrá sus actos de campaña programados para hoy en Michigan tras confirmarse su negativo por coronavirus, con lo que seguirá pidiendo el voto en estados decisivos mientras que el presidente, Donald Trump, que ha dado positivo por SARS-CoV-2, está bajo cuarentena y vigilancia médica.

I´m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands.