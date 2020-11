'Los niños no tienen la culpa': Evidencia revela que menores no propagan el Covid-19

Monterrey.- Contrario a lo que las autoridades de varios países consideran y a las advertencias del principio de la pandemia por Covid-19 de que los niños eran grandes transmisores asintomáticos del virus, los resultados de diversas investigaciones indican que los niños contagian el coronavirus seis veces menos que los adultos.

Covid-19, Transmission and Children: The Child Is Not to Blame (Covid-19, transmisión y niños: El niño no tiene la culpa), es uno de los artículos más contundentes que señalan que los menores deben seguir una vida normal y no ser confinados al encerramiento y a la marginación de las actividades sociales.

Publicado el 22 de agosto en Pediatrics, la revista oficial de la Academia Americana de Pediatría, los autores Benjamin Lee y William V. Raszka sostienen que el cierre de los colegios ayuda muy poco a evitar la propagación del Covid-19 y defienden como medidas más efectivas el distanciamiento social y el uso generalizado de cubrebocas.

El estudio ya había sido difundido en el verano y pugnaba por la reapertura de los colegios en otoño, algo que varios países sí adoptaron, como Gran Bretaña, Alemania y Francia.

Niños no lo propagan

Las órdenes al inicio de la pandemia fueron mantener a los menores lejos de sus abuelos, los más débiles ante el Covid-19, para evitar que los contagiaran, pero la recopilación de evidencia científica indica que los menores no son propagadores de la enfermedad.

"Meses después de la pandemia, la evidencia acumulada y la experiencia colectiva argumenta que los niños, particularmente los niños en edad escolar, son impulsores mucho menos importantes de la transmisión del SARS-CoV-2 que los adultos.

"Por lo tanto, se debe prestar mucha atención a las estrategias que permitan que las escuelas permanezcan abiertas, incluso durante los periodos de propagación del Covid-19. Al hacerlo, podríamos minimizar los costos sociales, de desarrollo y de salud adversos potencialmente profundos que nuestros niños continuarán sufriendo hasta que se pueda desarrollar y distribuir un tratamiento o vacuna eficaz", dice el documento de Lee y Raszka.

Los autores citan investigaciones de Suiza, China, Francia, Australia y EUA para refrendar sus teorías.