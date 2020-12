Lo más buscado en Google en 2020 fue el Covid-19, las elecciones de EUA... y Cardi B

El 2020 está a punto de terminar y como cada fin de año, Google reveló sus tendencias de búsquedas a nivel internacional de noticias, artistas, videojuegos y letras de canciones, donde la reina fue una canción de Cardi B.

Como ya lo imaginas, la palabra coronavirus fue la más buscada en el mundo seguido por los resultados de las elecciones de EUA.

En tercer lugar figuró Kobe Bryant, el basquetbolista que falleció junto a una de sus hijas en un accidente aéreo el 26 de enero. Otra de las búsquedas que más se realizaron a nivel global fue todo lo relacionado a Zoom, una de las plataformas de videollamadas que se encargaron de mantenernos unidos pese a las restricciones sociales impuestas para evitar casos de la COVID-19.

En cuanto a noticias, los temas más buscados fueron el coronavirus y los resultados de las elecciones de EUA, mientras que las noticias de Irán ocuparon el tercer puesto de la lista; la explosión del puerto de Beirut que dejó más de 200 muertos figuró en el cuarto puesto de la lista mientras que las noticias de la transmisión del hantavirus se posicionaron en el quinto puesto de la lista.

Este año también se reveló una lista de las letras de canciones más buscadas, entre las que destacó la canción WAP de Cardi b y Megan Thee Stallion, mientras que las liricas de la canción Savage Love de Jason Derulo y Jawsh se posicionaron en el segundo puesto de la lista seguido por GOOBA de 6ix9ine en el tercer lugar, Skechers de DripReport, Carbine en el cuarto y Dynamite de BTS.

También se revelaron tendencias de búsquedas de actores siendo Tom Hanks el que ocupó el primer puesto de la lista, seguido de Joaquin Phoenix que interpretó a la nueva versión de The Joker. En tercer lugar apareció el presentador de televisión y productor de India Amitabh Bachchan, en el cuarto lugar salió Rick Gervais y en el quinto Jada Pinkett Smith, la hija del príncipe del Rap, Will Smith.

Parasites fue la película más buscada luego de ganarse al menos cuatro premios Oscar en la Ceremonia de la Academia que se festejó en febrero. La segunda más buscada del año fue la película bélica 1917, seguida de Black Panther, 365 Dni y Contagion.

Entre los videojuegos más buscados el rey fue Among Us, mientras que Fall Guys: Ultimate Knockout ocupó el segundo puesto seguido de Valorant. En cuarto lugar figuró Genshin Impact y en quinto The Last of Us.

Sobre los artistas que fallecieron este año, el más buscado fue el basquetbolista de la NBA, Kobe Bryant, seguido de la actriz y cantante Naya Rivera quien se ahogó en un lago en julio. Luego sigue Chadwick Boseman, mejor conocido como BlackPanther que falleció luego de perder la batalla contra el cáncer.

Sushant Singh Rajput, un actor de la India que parecía iba en ascenso y falleció en junio, fue el cuarto actor de la lista seguido por George Floyd, quien se convirtió en uno de los íconos del movimiento Black Lives Matter alrededor de todo el mundo luego de morir a manos de policías estadounidenses tras repetir reiteradamente "I can´t breathe", que se traduce como "No puedo respirar".