Correos electrónicos comprometen al Dr. Fauci: sabía que Covid-19 pudo ser fabricado en laboratorio chino

Debido a una solicitud de la Ley de Libertad de Información, se lograron obtener una serie de correos electrónicos del doctor Anthony Fauci, quien es el asesor médico de la Casa Blanca y el personaje ancla en el combate a la pandemia por Covid-19 en Estados Unidos, y en ellos se expone que el también director del Instituto Nacional de Enfermedades Contagiosas, habría tenido conocimiento de que el virus pudo ser manipulado en un laboratorio de China, e incluso, los intercambios de correos dejan a la interpretación que pudo haber encubierto a los responsables.

En uno de los documentos, un investigador del Instituto de Virología de Wuhan, el Dr. Peter Daszak, agradece a Fauci por haber desviado la atención sobre la hipótesis de que en su laboratorio se manipuló el virus.

El también presidente de EcoHealth Alliance y colaborador de la Organización Mundial de la Salus, admitió en 2019 haber estado involucrado la manipulación del virus del SARS; sin embargo, una vez iniciada la pandemia, Daszak negó que el virus fuera fabricado.

En el intercambio de correos, Daszak le expresa a Fauci "defender públicamente a su personal y afirmar que la evidencia científica respalda un origen natural del Covid-19"; sin embargo, en otra serie de correos con Kristian G. Andersen, del Instituto de Investigación Scripps, en enero de 2020, Fauci es informado que "hay características inusuales" en el virus, y que existen indicios de que se creó artificialmente en un laboratorio.

A pesar de que Anthony Fauci tenía conocimiento de esto, públicamente ridiculizó al ex presidente de Estados Unidos Donald J. Trump, quien insistió en que se siguiera una línea de investigación en este sentido, para conocer a ciencia cierta el origen del Covid-19 y determinar cuánta responsabilidad tenía China en eso.

Fauci refutaba a Trump y calificaba como "teoría de conspiración" esta hipótesis, incluso, formó equipo con Joe Biden durante su campaña presidencial y señalaron al ex mandatario de "xenófobo" por sugerir que el laboratorio de Wuhan pudo estar involucrado y que el gobierno chino lo encubrió.

Otro correo fechado el 11 de marzo del 2020, fue recibido e ignorado por Fauci: el remitente era el virólogo Adam Gaerthner, quien advertía que el virus pudo haber sido creado en un laboratorio y que tenía el potencial de convertirse en epidemia; "Tony" hizo caso omiso y 40 días después, en conferencia de prensa en la Casa Blanca daba por iniciada la cuarentena.

Por si fuera poco, en un mail del 4 de febrero del 2020, el investigador Trevor Bedford le aconseja a Fauci cómo puede manejarse para no quedar comprometido legalmente si niega que el virus fue fabricado; además, una de las sugerencias que le da es que se comunique de una forma más segura y no por correo electrónico.

Entre otras revelaciones de estos correos, Anthony Fauci nunca consideró que es uso de cubrebocas fuera eficiente, siendo otra contradicción a lo que públicamente manifestaba, sobre todo si se trataba de dejar mal parado al ex presidente Trump; además que Fauci da indicaciones en otros correos de cómo debe ser su película autobiográfica.

March 17, 2020.

Tony Fauci gives instructions for who to work with to make movie about his life.



March 18, 2020.

Asked for opinion on potential treatment which worked on original SARS, Fauci replies only "Thank you for your note." pic.twitter.com/HcWlUZt2V2