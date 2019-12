Corredor le toca el trasero a reportera en transmisión en vivo

La reportera de la cadena WSAV News, Alex Bozarjian pasó un incómodo momento por el condenable accionar de un hombre, quien le tocó las nalgas cuando ella daba su dreporte desde una maratón en la localidad de Savannah, Georgia (Estados Unidos).

Bozarjian cubría la competencia y pese a encontrarse cerca de los atletas que saludaban eufóricos a las cámaras, ejecutaba su labor sin problema alguno.

Todo cambió cuando uno de ellos le tocó los glúteos sin importarle que se encontraba en vivo. Inmediatamente, el rostro de Alex Bozarjian pasó de la efusividad a la indignación.

"Al hombre que me golpeó el trasero en la televisión en vivo esta mañana: me violó, objetivó y me avergonzó. (...) Ninguna mujer debería tener que lidiar con esto en el trabajo o en ningún sitio", expresó la periodista en su Twitter.

To the man who smacked my butt on live TV this morning: You violated, objectified, and embarrassed me. No woman should EVER have to put up with this at work or anywhere!! Do better. https://t.co/PRLXkBY5hn