Muere influencer fitness que había dicho que el coronavirus no existía

Ucraina.- El influencer de origen ucraiano, Dmitriy Stuzhuk, falleció tras complicaciones de COVID-19, esto luego de meses de haber negado la existencia del virus. Se cree que este individuo contrajo la infección durante un viaje a Tuquía.

En las redes sociales Dmitriy era conocido por sus consejos sobre alimentación y rutinas en torno al mundo, en Instagram, el hombre de 33 años tenía mas de un millón de seguidores.

"Como todos saben por las historias, tengo coronavirus. Hoy, al regresar a casa, por primera vez tuve entusiasmo para escribir algo. Quiero contarles cómo me enfermé y advertirles algo de manera convincente: pensé que no existía el Covid-19 y todo es relativo. Hasta que me enfermé", mencionó Dimitry