Coronavirus: Declaran toque de queda en 6 ciudades de Colombia; buscan frenar contagios

Colombia.- Con la finalidad de reducir la tasa de contagios de COVID-19, autoridades colombianas decidieron declarar el Toque de Queda desde las 11:00 PM hasta las 6:00 AM.

Según el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, la protección de la vida, la salud y la seguridad del pueblo es la prioridad de su administración.

Por tanto, la administración de Barranquilla, explica es necesario que se cumplan de manera estricta las medidas de bioseguridad. Advierten que los escenarios festivos generan focos de infección entre familia y amigos.

En esto consisten las medidas sanitarias que se aplicarán en Atlántico

Extensión del aislamiento selectivo y distanciamiento en Barranquilla hasta el 16 de enero de 2021.

Prohibición de las reuniones entre más de 10 personas.

Prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos.

Prohibición de la circulación de personas y vehículos en el Gran Malecón del Río.

La pandemia no ha terminado

El gobierno de dicho estado recomienda permanecer dentro del núcleo familiar. Aunado a ello, reiteran que la pandemia no ha terminado y el cuidado de la familia debe seguir latente.

"Recordemos que esto no ha terminado, todavía está aquí y todavía es letal, y que un descuido puede terminar con la vida de un familiar. Estas recomendaciones son para salvarle la vida a la gente", afirmó el alcalde Jaime Pumarejo.

Así se vivirá el Toque de Queda en otros municipios del Atlántico

Soledad

Con el objetivo de disminuir el aumento de contagios de covid-19 y en el marco de las acciones inmediatas y preventivas en materia de salud y seguridad para los habitantes del municipio de Soledad, con ocasión a la celebración del Día de las Velitas, el alcalde Rodolfo Ucrós decretó el toque de queda en el municipio desde las 10:00 p.m. del 7 de diciembre hasta las 5:00 a.m. del 8 de diciembre.

La medida estará acompañada de monitoreos constantes a la población para el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

Galapa

El toque de queda regirá en el municipio desde las 7:00 p.m. hasta las 5:00 a.m del 8 de octubre.

La realización de eventos de carácter público, al igual que el consumo de bebidas alcohólicas en estos espacios también estará prohibido.

Puerto Colombia

Además del decreto de toque de queda a partir de la 1:00 a.m. hasta las 5:00 a.m. los días 8 y 25 de diciembre, los establecimientos comerciales del municipio también tendrán que cerrar sus puertas desde la 1:00 a.m.

Por su parte, las playas de Puerto Colombia verán limitados sus aforos, y reducidos sus horarios desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Malambo

A través de la Secretaría de Gobierno, la Administración del municipio dio a conocer la vigilancia permanente de la ciudadanía y el cumplimiento del distanciamiento social.

El mandatario local también decretó la medida de toque de queda para los días festivos 8 y 25 de diciembre desde la 1:00 a.m hasta las 5:00 a.m.

Sabanalarga

La Administración municipal prohibió en el municipio a través del Decreto 0178 el uso y distribución de la pólvora durante la temporada decembrina.

Esto, con el fin de evitar las afectaciones en la población, en especial en los niños, por la manipulación de los artículos pirotécnicos.