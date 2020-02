¿Coronavirus chino?... ¡Ni tan 'epidemia'!; gripe estacional es más peligrosa

A pesar de que muchas enfermedades virales llegan a matar al año a miles de personas, ninguna de éstas es necesariamente catalogada como epidemia ni coloca "al mundo de cabeza".

Expertos señalan que la exposición mediática que se le ha dado al COVID-19 (coronavirus surgido en China), ha sido más una alarma social que bien puede tener tintes políticos y comerciales.

Investigadores de la Universidad de Cambridge señalan que desde que inició todo el tema del coronavirus ha sido más la alarma social, que lo que realmente está ocurriendo con la enfermedad.

La jefa de un grupo de investigación de esta universidad, Nerea Irigoyen expresó, en el portal de noticias DW en español, que el problema es que este "ruido mediático" ha interferido con el tratamiento del tema por parte de las autoridades sanitarias.

"Se puede acabar colapsando urgencias por gente que empieza a toser después de cenar en un restaurante chino y piensa que tiene el virus", señaló la investigadora.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo hoy que se necesita "mayor claridad" sobre cómo se realiza el diagnóstico clínico de COVID-19, para que otras enfermedades respiratorias no se mezclen con los del coronavirus.

Puede interesarte...

Según datos oficiales, 1,380 personas han muerto de COVID-19, la mayoría en Asia. Hay 63,851 casos confirmados.

Mueren más de otros virus

Irigoyen expresó que una gripe estacional, la que es común todos los años, mata mucho más gente.

"Este año, además, está siendo especialmente grave en Estados Unidos, donde han muerto ya más de 6,000 personas, algo mucho más dramático que lo que está pasando en China... y sin embargo nadie habla de cerrar las ciudades estadounidenses", resaltó.

Un reporte de la OMS de 2018 revela que, por ejemplo, con relación al virus de la influenza o gripe -de todos sus tipos- "estas epidemias anuales causan entre 3 y 5 millones de casos de enfermedades graves y entre 290,000 y 650,000 muertes respiratorias".

La investigadora manifestó que se tienen que tomar las prevenciones necesarias, pero critica que se haga todo un reality show con los que están en cuarentena, por lo que considera que ya no parece un problema de salud pública, sino simplemente sensacionalismo.

Por su parte, Yao Fei, responsable de negocios de la embajada china en España, ha protestado por las medidas tomadas en Estados Unidos de prohibir los viajes a China y bloquear a cualquier viajero que haya estado recientemente en el país.

Puede interesarte...

"Quiero reiterar que el coronavirus no tiene pasaporte; nuestro enemigo común es el coronaviurs, no los chinos. Lo que está haciendo Estados Unidos no sirve más que para causar pánico internacionalmente y no sirve nada para apoyar a China en su lucha contra el coronavirus", lamentó Yao Fei.