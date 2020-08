Perro callejero es 'contratado' por una agencia de autos

Brasil.- Por medio de diversos espacios en las redes sociales, se dio a conocer la historia de un perro en condición de calle, el cual fue adoptado por una agencia de automóviles coreanos de la marca Hyundai, la cual permite que la gente ingrese con mascotas.

De acuerdo con los empleados de la sucursal brasileña de Hyundai, el can se paseaba por afuera del concesionario a diario, aparentemente en búsqueda de alimento. Fue por ello que decidieron adoptarlo aprovechando su lema pet friendly, sin embargo, tal vez no esperaban que la noticia diera la vuelta al mundo en Internet.

Tras adoptarlo, lo bautizaron "Tucson Prime" en honor a un modelo de camioneta que venden en la sucursal, posteriormente, le construyeron una casita para que pueda habitar en el negocio.

Las fotografías del animal portando un gafete de empleado llegaron a decenas de noticieros a lo largo del mundo. Tal es el caso que la página oficial de Twitter de Hyuindai se ha dedicado a retuitear diversas publicaciones, entre las que destacan algunos comentarios procedentes de India.

