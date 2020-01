Continuarán ataques contra Irán; Donald Trump amenaza seriamente

Donald Trump amenazó a Teherán con realizar otro ataque, ahora en Irán, en caso de que se registrara otra agresión en contra de EUA, esto luego de que la tarde de este sábado 4 de enero se registrara una explosión cerca de la embajada de EUA ubicada en Bagdad.

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!