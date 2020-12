Polémica en N. Zelanda por los consoladores de cerámica de artista mexicana

Los consoladores de cerámica creados por la artista mexicana Iza Lozano han causado polémica en Nueva Zelanda, donde la presidenta de la Asociación de Alfareros de Wellington llegó a dimitir tras tratar de organizar sin éxito un taller sobre estos juguetes sexuales.

"Me causa extrañeza que haya provocado tanto escándalo esta propuesta ya que la he presentado anteriormente en México", dijo a Efe Iza Lozano, al recalcar que su intención no era "polarizar ni causar un conflicto en la comunidad".

"Pero creo que es importante la libertad de expresión y también me parece escandaloso el hecho de que las personas se indignen por una decisión o gusto personal, por el (tema del) placer del otro y de sí mismo", subrayó.

El taller, programado para el 21 y 28 de noviembre, no se celebró debido a la oposición de comité de la asociación en Wellington a acoger la iniciativa.

LA CERÁMICA ES MÁS QUE TETERAS Y TAZAS

La polémica comenzó cuando la hasta hace poco presidenta de la Asociación de Alfareros de Wellington, Nicole Gaston, presentó al comité de la organización una propuesta para que Lozano enseñara al público cómo crear sus propios juguetes sexuales mediante diversas técnicas con cerámica.

"Al ser térmicos, hipoalergénicos, fáciles de esterilizar y de material resistente, los juguetes sexuales de cerámica son divertidos, hermosos, seguros y se ajustan a todos los cuerpos", se lee en el volante que habían preparado para el taller propuesto.

Pero algunos miembros del comité consideraron que el taller era "inapropiado" para un club de cerámica, mientras otros temían cómo se "lo tomarían los miembros en general", declaró Gaston al diario digital neozelandés Stuff, al considerar que se estaba subestimando la capacidad de la gente a aceptar este tipo de propuestas.

Lozano relató que Gaston, quien es una conocida artista neozelandesa que ganó un premio hace dos años por crear una tetera con forma de vagina, "renunció al cargo por todos los desacuerdos y los conflictos, así como los ataques que se generaron a partir de la propuesta".

EL TABÚ SEXUAL

La artista mexicana, quien se encuentra en Nueva Zelanda con un visado temporal, opinó que probablemente el origen del conflicto fue la dificultad de abordar los temas sexuales.

En general, "estamos acostumbrados a hacer teteras, tazas y platos" de cerámica, comentó Lozano al considerar que a algunas personas "probablemente les cause un 'shock' los 'dildos', no solo por el material sino porque tienen que hablar de sexo, masturbación y sexualidad".

Lozano, quien ha presentado prototipos de juguetes sexuales en México y explora en un contexto del arte contemporáneo la conjunción de la cerámica y la sexualidad, tiene previsto presentar otros talleres de consoladores, así como de otros artefactos, en un futuro en Nueva Zelanda.

"A partir de esta polémica me han ofrecido espacios para mi taller", puntualizó la mexicana, que tiene estudios antropológicos y espera llevar su propuesta a la ciudad de Auckland "más adelante cuando se calme un poco la situación.