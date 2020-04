Conoce a Sophia Upshaw, voluntaria en un ensayo de vacuna contra el Covid-19

EUA.- Los científicos trabajan contra reloj para encontrar una vacuna contra el Covid-19. Uno de esta esfuerzos es realizado por la firma estadounidense de biotecnología Moderna, con una vacuna experimental llamada ARNm-1273, la cual fue enviada al Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) para su ensayo clínico en humanos, en Cambridge, Massachusetts.

Las vacunas tradicionales usan una versión debilitada o inactiva de los virus o sus partes para provocar una respuesta inmune. En contraste, el ARNm-1273 incluye un fragmento de ARN en una nanopartícula lipídica que induciría a las células huésped a sintetizar proteína S (spike) en su conformación prefusión, la cual a su vez despertaría la producción de anticuerpos neutralizantes específicos.

De acuerdo con el portal de las vacunas de la Asociación Española de Pediatría, las vacunas producidas en plataformas basadas en ADN (vehiculizado por plásmidos) y, sobre todo, las de ARN (ARNm en moléculas transportadoras, liposomas, nanopartículas u otras) tienen notables ventajas, como su versatilidad y adaptación a distintos microorganismos, así como su mayor capacidad de producción y con un coste menor que los sistemas tradicionales. Las vacunas de ARNm tienen un potencial extraordinario. Esta es una cuestión crucial en la respuesta a emergencias sanitarias, como lo es también el de poder contar con suficiente número de dosis vacunales en almacenamiento permanente para responder a contingencias.

A cargo de los sitios de investigación Kaiser Permanente Washington Health Research Institute en Seattle y la Unidad de Evaluación de Vacunas y Tratamiento de la Universidad Emory en Atlanta, la efectividad de la vacuna se comenzó a probar en 45 participantes.

Una de las participantes es identificada como Sophia Upshaw, una estudiante graduada de 22 años en Atlanta, quien recientemente recibió la primera de dos dosis de la vacuna experimental. Ella tendrá visitas periódicas a la clínica durante el estudio, que durará unos 14 meses.

Sophia, en entrevistada con la revista Science News, contó que se ofreció como voluntaria en este estudio porque "todos nos sentimos indefensos e intentamos ayudar de cualquier manera que podamos, ya sea donando máscaras o máscaras de impresión 3D o como voluntarios en el hospital si eres enfermera. Todos están tratando de hacer lo que pueden".

Cuenta que el 16 de marzo se enteró en otros laboratorios que se estaba realizando el estudio por lo que llamó para preguntar si podía participar.

"Vine para mi primer examen el 23. El miércoles (25) fue cuando me aprobaron para el estudio, y luego el viernes 27 fue cuando recibí mi primera vacuna. Fue muy rápido", dijo.

Upshaw comentó que el dolor que sintió cuando le aplicaron la vacuna fue muy similar al de la gripe. "Sentí el pellizco y la quemadura mientras lo inyectaban. Luego lo sacaron y dije: ´Oh, ¿eso es todo?´ Me dolía el hombro todo el día. El dolor se desarrolló durante todo el día. El 24 de mayo, tengo mi segunda inyección", detalló.

Uno de sus temores es la posibilidad de desarrollar síntomas similares a COVID-19. "Esa fue una gran preocupación que tuve. Pero esta vacuna en particular no tiene el virus inactivo real. Tiene material genético que (lleva instrucciones) para una proteína que se encuentra en el virus. Básicamente engaña a tu cuerpo para que piense que lo tienes".

Platica que aún se encuentra un poco preocupada pero que hasta el momento se siente bien. "Estaba al borde de la fiebre, pero nunca alcancé el umbral para una fiebre de grado médico", explicó .

Sobre la opinión de su familia al participar en este estudio, dijo que "Estaban realmente preocupados, pero me llaman y me controlan todos los días para ver cómo estoy. Están mucho más consolados y relajados ahora que ven que no he (desarrollado complicaciones). Están contentos de que las personas elijan participar en la prueba. Simplemente no están contentos de que sea yo".

Por último Sophia Upshaw dijo que quiso compartir su historia porque ha visto en redes sociales que mucha gente se pregunta por qué todavía no hay una vacuna y que cuánto tiempo llevará por lo que le quiere decir a esas personas: "Hey, la gente está haciendo todo lo posible".

"Es una perspectiva diferente ver a los médicos y enfermeras involucrados en el ensayo de la vacuna y lo duro que están trabajando. Es sorprendente ver su dedicación a esto. Esto ha dominado su trabajo en este momento. Estoy realmente agradecido por su trabajo y por lo bien que nos han tratado a mí y a todos en el ensayo de la vacuna para hacernos sentir cómodos ... Estoy muy agradecida de ser parte del (ensayo). Veremos cómo salen las cosas en un año más o menos. Eso parece estar muy lejos", finalizó.

(Fuentes: Science News y vacunas de la Asociación Española de Pediatría)