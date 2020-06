Conoce a 'Ingenuity' el nuevo robot que sobrevolará Marte en 2021

Marte, también conocido como el "planeta rojo", será visitado por un nuevo robot llamado Ingenuity, que se encargará de acompañar al Perseverance en la próxima misión del "Mars 2020", que será lanzado por la NASA este verano.

Dicho despegue está planeado para el próximo 20 de julio, pero, en caso dado de que llegase a ocurrir algún contratiempo, se abriría una nueva fecha de lanzamiento para el 11 de agosto; el objetivo es que sea en este verano.

En esta ocasión, el Perseverance no estará emprendiendo el viaje solo ya que, en esta ocasión, lo acompañará otro robot que podría pasar a la historia y te contamos el por qué.

Ingenuity es el nuevo integrante de esta misión, se trata del primer vehículo que volará otro planeta. En ocasiones previas, la NASA ha llevado otros transmisores no tripulados a Marte, tales como los "rover" Spirit y Opportunity (los dos perdieron comunicación con la NASA) o el Curiosity (continúa con su misión).

The journey of 314 million miles all comes down to the last few inches. See how the Mars Helicopter Delivery System will get Ingenuity safely to the surface of the Red Planet, where it will try the first experimental powered flight on another world. https://t.co/TGGmQhSg4U pic.twitter.com/LAU5JMRDl1