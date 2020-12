Abuelito con Covid-19 llora de desesperación y médico lo abraza

Texas.- En coincidencia con el Día de Acción de Gracias, un médico del United Memorial Hospital en Houston, Texas se sintió conmovido por uno de sus pacientes con Covid-19, que llorando le dijo que quería estar con su esposa.

El doctor Joseph Varon, jefe de personal del hospital, relató que estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) cuando vio que el hombre se levantó de la cama y trató de salir de la habitación.

El médico narró que el paciente estaba llorando y cuando le cuestionó el porqué, el abuelito le respondió llorando que quería estar con su esposa, así que él solo lo agarró y lo abrazó.

"Sentía mucha pena por él. Me sentía muy triste, al igual que él", dijo el médico.

La imagen toma mayor valor porque fue un gesto natural, el médico no sabía que un fotografo de la agencia Getty capturó el momento, que posteriormente se viralizaría.

Varón dijo que el paciente está mucho mejor y podría ser dado de alta del hospital muy pronto.

DOCTOR TAMBIÉN SE 'QUIEBRA'

El doctor Joseph Varon, explicó que la hospitalización en la Unidad de Cuidados Intensivos de Covid-19 es 'difícil', y más aún para las personas de la tercera edad que se sienten solos y rodeados de persona con "trajes espaciales".

"No sé por qué no me he quebrado", dijo el médico que el pasado lunes cumplió 256 días consecutivos de trabajo. Y confesó que sus enfermeras lloran a la mitad de la jornada.

Joseph dijo que siente frustración porque la gente no cumple con las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus.

"Trabajamos todos los días y la gente hace todo lo que está mal: va a bares, restaurantes, centros comerciales, es una locura", dijo el doctor.

"La gente debe saber que no quiero tener que abrazarlos", agregó Varon.