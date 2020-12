Conmueve abuelita que busca familia para pasar Navidad; promete llevar regalos

Estados Unidos.- Una conmovedora historia se ha viralizado en redes sociales, en vísperas de Navidad, con una abuelita buscando una familia que la acepte en la cena navideña.

Cómo si se tratara de un anuncio de un producto en venta, o la renta de una casa, la mujer de la tercera edad tuvo la idea de publicar su deseo en Craigslist, un sitio web de anuncios clasificados.

La mujer de Oklahoma, Estados Unidos publicó el siguiente anuncio que decía:

¿Alguien necesita una abuela para Navidad?

No tengo a nadie y realmente me gustaría ser parte de una familia. Puedo cocinar, cocinaré la cena para todos. ¡Llevaré comida y regalos para los niños! No tengo a nadie y me duele mucho. Déjame ser parte de tu familia'.

Aunque el anuncio conmovió a algunos de los usuarios, hubo otros que hicieron comentarios crueles hacia la abuelita, acusándola de aprovecharse de una familia para cenar gratis.

Al leer este tipo de comentarios, la mujer posiblemente entristeció, y retiró el anuncio del sitio, sin embargo, antes de esto hubo alguien que le tomó captura al anuncio y comenzó una búsqueda en redes sociales de la mujer.

"Solo quiero que sepas que no estás sola. Si tienes ganas de ser parte de una familia, por favor comunícate", escribió Carson Carlock.

Finalmente, la abuelita llamada Carrie y que vive en completo abandono, fue encontrada. Carson le ofreció a la mujer pasar con su familia la Navidad, sin embargo, la mujer aún estaba lastimada por los comentarios crueles en la publicación de su anuncio y decidió rechazar la propuesta.

Carson asegura que a pesar de haber rechazado su propuesta, intercambia correos electrónicos con la mujer, y espera que se logre crear un vínculo para poder apoyarla de alguna manera.