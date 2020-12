Así se congela el agua hirviendo al contacto con el frío

Un video subido a redes sociales por dos sujetos de la comunidad de Norilsk en el Ártico, muestran como el agua hirviendo se congelado al instante.

En la cinta se puede apreciar que el agua al contacto con el aire, el líquido se congela al instante desde una ventana y la taza se rompe al instante, debido a la temperatura de 50 grados bajo cero.

Al realizar esta divertida prueba de resistencia, las dos personas se escuchan reirse y hablar en su idioma lo que pudiera estar incrédulos del acontecimiento.

Este no es el único video en la Internet, muchos usuarios han intentad oeste divertido reto

Now this is a real cold weather science experiment. At -14 F/-26C, boiling water quickly condenses into a cloud of microdroplets. These can freeze due to large surface to volume ratio. Never throw hot water towards anyone. Being hit by boiling water is unpleasant. pic.twitter.com/g0Da0yU1qw