Confirman Teoría de la Relatividad de Einstein tras análisis de foto de agujero negro

Estados Unidos.- Investigadores que trabajaron con la colaboración del Event Horizon Telescope acaban de revelar más evidencia de que la teoría de la relatividad de Albert Einstein se sostiene, incluso en algunas de las condiciones más extremas del universo.

La teoría de la relatividad general, formulada hace más de 100 años por Albert Einstein, razona que la gravedad es la deformación del espacio y el tiempo.

En un estudio, publicado en la revista Physical Review Letters el jueves, los investigadores de la colaboración EHT analizaron las imágenes del agujero negro supermasivo que se encuentra en el corazón de la galaxia Messier 87 para poner a prueba la teoría de Einstein nuevamente. Ese agujero negro, M87 *, es el mismo que los investigadores de agujeros negros utilizaron para crear la primera imagen de un agujero negro realizada por el equipo EHT en 2019.

Con las imágenes adquiridas de M87 *, que es aproximadamente 6.500 millones de veces más masivo que el sol, el equipo de investigación pudo observar más de cerca cómo el enorme agujero negro dobla el espacio-tiempo. Un agujero negro no emite luz, pero está rodeado por un disco caliente de gas que se acumula alrededor del horizonte de sucesos, el punto sin retorno. Este gas caliente y brillante le da al agujero negro su sombra. Cuando los investigadores tomaron la primera imagen de M87 *, era visible contra un fondo naranja brillante y estaba de acuerdo con las predicciones hechas en la teoría de la relatividad general.

Haystack's Kazu Akiyama (@sparse_k) is an author on the latest @ehtelescope collaboration paper, describing a wobble in the shadow of the black hole M87.



For more, see our M87 archival data press release on @MIT News:https://t.co/Pg88ZjAinj



and https://t.co/Y4tgY9rItC