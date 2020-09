Confinamiento y cierre de empresas son inconstitucionales; dictamina Juez federal en EUA

El presidente Trump celebró una sentencia federal que elimina las restricciones por la pandemia en el estado de Pensilvania, como una extralimitación inconstitucional, y dijo que quería que sucediera en más estados.

A bordo del Air Force One, mientras viajaba de California a Arizona después de ser informado sobre los daños causados por los incendios forestales, el presidente compartió docenas de tweets anunciando que un juez federal se había opuesto a las amplias restricciones del gobernador Tom Wolf.

"Felicitaciones Pensilvania. ¡Ahora esperamos la decisión sobre la estafa de la boleta manipulada, que es tan mala para nuestro país! " Trump tuiteó a sus 85 millones de seguidores, refiriéndose a las papeletas de votación por correo que ha tratado de desacreditar antes de las elecciones.

Congratulations Pennsylvania. Now we await the decision on the Rigged Ballot Scam, which is so bad for our Country! https://t.co/IoqhQedPey