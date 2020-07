Conductor dirige auto contra multitud y le dispara a un manifestante en Denver

Un auto embistió contra la gente y un manifestante fue baleado el sábado en Aurora, un suburbio de Denver, durante manifestaciones contra la injusticia racial.

Los manifestantes caminaban el sábado por la Interestatal 225 cuando un vehículo pasó entre ellos, según dijo en Twitter la policía de Aurora.

Un manifestante disparó un arma y alcanzó al menos a una persona que fue trasladada al hospital y se encontraba estable.

El vehículo fue retirado con grúa, según las autoridades, que dijeron estar investigando el incidente. Varios manifestantes rompieron ventanas en el juzgado y se inició un incendio en una oficina, según la policía. Se declaró una asamblea ilegal y la policía ordenó a los manifestantes que abandonaran la zona, según autoridades.

