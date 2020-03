Condones se agotan en compras de pánico contra el coronavirus

El pánico se apoderó de los australianos quienes comenzaron a comprar paquetes de condones creyendo que los ayudaría a protegerse de contraer el coronavirus a falta de guantes y mascarillas.

Un joven de Sídney publicó en Facebook la imagen de una tienda y los estantes vaciós de paquetes de anticonceptivos. "¿Alguien puede decirme qué pasó?", escribió el joven junto a la imagen.

Algunos de los comentarios en la publicación del joven refirió que el desabasto ocurre porque en redes sociales otra publicación se viralizó alentó a las personas a usar condones para protegerse los dedos contra el coronavirus.

what Singaporeans are using condoms for because of the coronavirus. ???? #coronavirus pic.twitter.com/CzfMU4iNBV

Sin embargo, al parecer el mito proviene de una publicación en las redes sociales de Durex Singapur, que en broma sugirió que las personas compren sus condones de látex para presionar un botón.

"Aquí hay una idea que nos dio un fanático, por lo que pensamos que sería bueno hacer un paso a paso sobre cómo puede mantenerse protegido con Durex", se lee en la publicación.

Después de que algunos seguidores comenzaron a tomarlo en serio, Durex Singapur eliminó rápidamente la publicación.

Una publicación en Twitter señaló que los condones en Singapur se agotaron en medio del miedo al coronavirus.

Condoms in Singapore sold out amidst coronavirus fear. Since Singaporeans have been using the condom as a protective measure when touching the elevator buttons in their apartments and other buildings to prevent being contaminated. pic.twitter.com/uGfghE4ZNy