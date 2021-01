Como senador, Joe Biden apoyó la construcción del muro fronterizo, ordenado en la administración Obama.

Sin duda alguna Donald Trump causó polémica desde que era candidato presidencial por su forma tan directa y explícita de decir las cosas; su gestión quedará marcada particularmente por haber ordenado la construcción de un muro fronterizo entre Estados Unidos y México.





Sin embargo, un video presentado por el periodista Rubén Luengas en La Octava, rememora cuando Joe Biden, hoy presidente de la nación norteamericana, era senador y se regocijaba de haber promovido la creación del muro en la frontera sur de su país.





En el clip, se observa a Biden afirmando que debido al sistema corrupto en México, y la gran población en condición de pobreza, provoca que miles de mexicanos intenten cruzar hacia Estados Unidos de forma ilegal.

#EnVivo | A @HillaryClinton la pueden buscar en un video diciendo que se debe construir el muro fronterizo, su esposo comenzó la construcción del muro; @JoeBiden votó a favor del muro y @BarackObama también, analiza @rubengluengas #EnContexto ?? https://t.co/G6isoti08m pic.twitter.com/ovldnTr75u — LA OCTAVA (@laoctavadigital) January 22, 2021





El entonces senador, se enorgullece de haber votado por la construcción de 1126 kilómetros de muro, a pesar de que esa decisión no le guste a sus compañeros demócratas; sin embargo reconoce que aunque levanten muros gigantescos, la migración continuará a menos que "castiguen a los empleadores estadounidenses que den trabajo a mexicanos de manera ilegal, a sabiendas que violan la ley".





Biden remata su discurso asegurando que los mexicanos que cruzan la frontera, lo hacen cargando "toneladas y toneladas de drogas"; argumento que contrastado con el de Trump, no es muy diferente en el fondo, aunque la principal diferencia es el contexto: mientras el ex presidente lo hizo en público durante su campaña, el ex senador lo dijo en privado, dando una cara diferente en público.





¿Entonces quién hizo el muro?





Cabe destacar que la construcción del muro fronterizo data desde la época del mandato de Bill Clinton, aunque fue Barack Obama quien firmó la Ley de Gastos de Seguridad Interna, presupuestando 44.1 millones de dólares, destinando 800 millones de esos para construir y reforzar el muro.





Ademas, 1.5 mil millones de ese presupuesto se destinó a la identificación y deportación de inmigrantes con órdenes de deportación pendientes.





De acuerdo a datos de la BBC, el ex presidente Donald Trump reforzó 727 km del muro ya existente, heredado de la administración Obama; y solamente alcanzó a construir 129 km nuevos.