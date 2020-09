'Monstruoso' cocodrilo es capturado en Australia ante el peligro con turistas

Australia.- Un monstruoso cocodrilo de gran tamaño fue capturado después de ser visto merodeando en una zona frecuentada por turistas en Australia.

El cocodrilo que fue visto merodeando en el Parque Natural Flora River ubicado en el Territorio del Norte de Australia.

Los Guardabosques capturaron al ejemplar de cocodrilo de agua salada, el cual tenía una longitud de 4.4 metros y un peso de 350 kilos, ¡un monstruo!

Wildlife rangers have trapped a 4.4-metre saltwater crocodile at a tourist destination in Australia's Northern Territory.



The 350-kilogram male was caught in the Flora River at a remote nature park.#GiantCrocodile #Crocodile #Australia pic.twitter.com/6S4DN5bVuX