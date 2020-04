Cifra de muertos por tiroteo en Canadá sube a 18: Trudeau

El número de muertos por el peor tiroteo en la historia moderna de Canadá aumentó a 18, entre ellos una policía y al atacante, informó el lunes el primer ministro, Justin Trudeau.

"Un hombre armado tomó la vida de al menos 18 personas, entre ellas una mujer policía cuyo trabajo es proteger vidas aun poniendo en riesgo la suya", dijo Trudeau a los periodistas.

La uniformada era Heidi Stevenson, de la Real Policía Montada Canadiense (RCMP), quien murió el domingo en el tiroteo en la provincia atlántica de Nueva Escocia.

Los ataques ocurrieron en el área de Portapique de la provincia del Atlántico. Los primeros reportes de la policía señalaron que el agresor iba vestido con un uniforme policiaco y estuvo conduciendo un vehículo parecido a una patrulla.

Las motivaciones del presunto autor de los disparos, identificado como Gabriel Wortman, de 51 años, deben aún ser esclarecidas por la investigación. El tirador murió horas después del ataque.

"Es demasiado pronto para hablar de la motivación del homicida", explicó Chris Leather, responsable de investigaciones criminales de la GRC de Nueva Escocia. "Al parecer, al menos en parte, actuó de forma aleatoria", añadió.

Varias víctimas "no parecen tener ningún vínculo con el tirador", según el portavoz.

#Colchester: Gabriel Wortman may be driving what appears to be an RCMP vehicle & may be wearing an RCMP uniform. There's 1 difference btwn his car and our RCMP vehicles: the car #. The suspect's car is 28B11, behind rear passenger window. If you see 28B11 call 911 immediately. pic.twitter.com/yyeOeBt8Ui